Barcelone bude dlhšie chýbať dvojica obrancov. Zranili sa v odvete proti Atléticu Madrid

Španielsky futbalový klub FC Barcelona sa počas najbližších štyroch týždňov bude musieť zaobísť bez Julesa Koundeho a Alejandra Baldeho.
Obaja obrancovia si v utorkovej odvete semifinále Copa del Rey proti Atléticu Madrid privodili zranenie zadného stehenného svalu. Katalánsky klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.
Barcelona vyhrala zápas 3:0, no v prvom stretnutí na ihrisku Atletica prehrala štvorgólovým rozdielom a vo finále sa tak nepredstaví. Francúza Koundeho nahradil už po 13 minútach duelu práve Balde ešte za bezgólového stavu.
Balde sa však v 71. minúte tesne pred tretím gólom sám sťažoval na zranenie a na jeho miesto prišiel Ronald Araujo.
Klub v utorok potvrdil štvortýždňovú absenciu len u Baldeho, no podľa tamojších médií je na tom rovnako aj Kounde. Obaja sa tak nepredstavia v osemfinále Ligy majstrov proti Newcastlu a ak sa naplní prognóza, zmeškajú aj tri zápasy La Ligy.