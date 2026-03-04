Barcelone bude dlhšie chýbať dvojica obrancov. Zranili sa v odvete proti Atléticu Madrid

Na snímke hráč Barcelony Jules Kounde odchádza zranený z ihriska.
Na snímke hráč Barcelony Jules Kounde odchádza zranený z ihriska. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. mar 2026 o 15:12
Vyhrala zápas 3:0, no v prvom stretnutí prehrala štvorgólovým rozdielom a vo finále sa nepredstaví.

Španielsky futbalový klub FC Barcelona sa počas najbližších štyroch týždňov bude musieť zaobísť bez Julesa Koundeho a Alejandra Baldeho.

Obaja obrancovia si v utorkovej odvete semifinále Copa del Rey proti Atléticu Madrid privodili zranenie zadného stehenného svalu. Katalánsky klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.

Barcelona vyhrala zápas 3:0, no v prvom stretnutí na ihrisku Atletica prehrala štvorgólovým rozdielom a vo finále sa tak nepredstaví. Francúza Koundeho nahradil už po 13 minútach duelu práve Balde ešte za bezgólového stavu.

Balde sa však v 71. minúte tesne pred tretím gólom sám sťažoval na zranenie a na jeho miesto prišiel Ronald Araujo.

Klub v utorok potvrdil štvortýždňovú absenciu len u Baldeho, no podľa tamojších médií je na tom rovnako aj Kounde. Obaja sa tak nepredstavia v osemfinále Ligy majstrov proti Newcastlu a ak sa naplní prognóza, zmeškajú aj tri zápasy La Ligy.

Španielsky pohár - pavúk play-off

Copa del Rey

    dnes 15:12
