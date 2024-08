Reakcia Dina Zoffa bola rovnaká, spomína Barmoš. Legenda Interu oslavuje životné jubileum

BRATISLAVA. Talian Fulvio Collovati zaváhal, brankár Jaroslav Netolička jeho pokus chytil. Československo má na dosah obrovský úspech. V deviatej sérii sa rozbieha obranca, ktorý nikdy penalty nekopal. Dá gól a rozhodne? Jozef Barmoš si vychutnal legendárneho Dina Zoffa a Československo získalo na majstrovstvách Európy 1980 bronz. "Je to už vyše štyridsať rokov, no stále to mám v pamäti. A budem mať do konca života. Cesta zo stredového kruhu trvala večnosť. Tridsaťtisíc Talianov na mňa pískalo, čo mi nepridalo na pokoji. Vravel som si, že keď zaváham, nič sa nedeje.

Našťastie som mal brankára prečítaného, počkal som si kým sa hodí a loptu som poslal do siete. Do psychickej výhody ma dostalo, že Fulvio Collovati zaváhal, vychytal ho Jaroslav Netolička. Nikdy som penalty nekopal, no nemal som na výber. Veď hrozilo, že pôjdu kopať brankári. Reakcia Dina Zoffa bola takmer vždy rovnaká, išiel do silnejšej strany. Moja obľúbená bola druhá, preto som okamžite vedel, kde to kopnem. Dával som si pozor iba na to, aby som neprestrelil bránku," pred časom pre Sportnet spomínal legendárny Jozef Barmoš. Rodák z obce Bešeňov, člen Siene slávy SFZ oslavuje okrúhle jubileum - 70 rokov.

V článku sa dočítate Prečo cesta zo stredového kruhu na ME 1980 trvala večnosť?

Bol povolaný. Prečo na MS 1976 necestoval?

Ako sa mu hralo proti Diegovi Maradonovi?

Vyrastal na ulici, do pätnástich rokov hral len za dedinu. Ako sa dostal do reprezentácie?

Prečo skončil Inter dvakrát vo federálnej lige druhý?

Prečo by Bratislava nemala byť oblečená jednofarebne?

Túžili obhájiť zlato z Belehradu Reprezentácia Československa patrila za čias Barmoša k špičke v Európe i na svete. Bronz z ME preto bol miernym sklamaním. Dnes však má obrovskú hodnotu.

"Spomínam si, že som dal ruky hore a objímali sme sa. Boli sme spokojní, ale extra sme to neoslavovali. Túžili sme obhájiť prvé miesto z Belehradu 1976, čo sa nám nepodarilo. Dnes by mal tento úspech inú hodnotu, ale my sme chceli viac. Boli sme nastavení na najvyššie méty. V tom čase som to nevnímal, ale dnes viem, že to bol najväčší úspech mojej kariéry," dodal. VIDEO: Premenená penalta Jozefa Barmoša na ME 1980 (čas 11:30)

Barmoš mal možnosť štartovať aj na majstrovstvách Európy 1976, do národného tímu ho zavolali na poslednú chvíľu. Do Juhoslávie však nakoniec necestoval. "Dal som prednosť škole. Študoval som na právnickej fakulte a mal som dohodnuté termíny skúšok. Ak by som odišiel do Belehradu, neviem, či by som prešiel do ďalšieho ročníka. Dvaja náhradníci vycestovali, ale ja nie. Človeka to mrzelo, ale ja som nezostal doma, pretože by sa mi nechcelo. Jednoducho som mal povinnosti. A život mi to potom vrátil. Pol roka som pracoval v právnickej kancelárii a tiež ako právny referent vo Fonde národného majetku. Takže som školu využil. Neskôr som sa potom natrvalo vrátil k futbalu ako tréner a funkcionár," zaspomínal Barmoš.