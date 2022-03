Vyrastal na ulici, získal bronz na ME. Barmoša uviedli do Siene slávy

Talian Fulvio Collovati zaváhal, brankár Jaroslav Netolička jeho pokus chytil. Československo má na dosah obrovský úspech. V deviatej sérii sa rozbieha obranca, ktorý nikdy penalty nekopal. Dá gól a rozhodne? JOZEF BARMOŠ si vychutnal legendárneho Dina Zoffa a Československo získalo na majstrovstvách Európy 1980 bronz. Rodáka z obce Bešeňov, dnes 67-ročnú osobnosť československej reprezentácie a legendu Interu Bratislava uviedli do Siene slávy SFZ.

V článku sa dočítate Prečo cesta zo stredového kruhu na ME 1980 trvala večnosť?

Bol povolaný. Prečo na MS 1976 necestoval?

Ako sa mu hralo proti Diegovi Maradonovi?

Vyrastal na ulici, do pätnástich rokov hral len za dedinu. Ako sa dostal do reprezentácie?

Prečo skončil Inter dvakrát vo federálnej lige druhý?

Česko verzus Slovenska. V čom vidí u nás výrazný problém?

Prečo by Bratislava nemala byť oblečená jednofarebne?

Na galavečeri Futbalista roka 2021 ste vstúpili do Siene slávy slovenského futbalu. Čo pre vás toto ocenenie znamená?

Veľmi veľa. Dostalo sa mi pocty, o ktorej som nikdy neuvažoval. Mám pocit satisfakcie, že robota, ktorú som odviedol, stála za to. Po toľkých rokoch po konci kariéry je to príjemný pocit.

Úspechy Reprezentačné Bronz na ME 1980 v Taliansku

Účasť na MS 1982 v Španielsku Klubové Majster Československa: 1978/1979

Víťaz Slovenského pohára: 1984

Čo vám počas odovzdávania ceny prebehlo hlavou? Celá kariéra. Od začiatkov až po koniec, keď som začal robiť trénera. Premietali sa mi plné tribúny, fanúšikovia, ktorí za nami stáli. Vďaka ľuďom viem, že moja práca mala zmysel. Veľké návštevy chodili predovšetkým na zápasy reprezentácie. Keď išlo do tuhého, päťdesiattisíc verných stálo za nami. Pre nich som vždy poctivo pracoval a tvrdo trénoval. Bolo to náročné, ale stálo to za to. Som maximálne spokojný.

Pamätná je vaša penalta na majstrovstvách Európy 1980, po ktorej Československo získalo bronz. Domácich Talianov ste po remíze 1:1 zdolali 9:8 po pokutových kopoch. Ako na tento moment spomínate? Je to už vyše štyridsať rokov, no stále to mám v pamäti. A budem mať do konca života. Cesta zo stredového kruhu trvala večnosť. Tridsaťtisíc Talianov na mňa pískalo, čo mi nepridalo na pokoji. Vravel som si, že keď zaváham, nič sa nedeje.

Našťastie som mal brankára prečítaného, počkal som si kým sa hodí a loptu som poslal do siete. Do psychickej výhody ma dostalo, že Fulvio Collovati zaváhal, vychytal ho Jaroslav Netolička. Nikdy som penalty nekopal, no nemal som na výber. Veď hrozilo, že pôjdu kopať brankári.

Reakcia Dina Zoffa bola takmer vždy rovnaká, išiel do silnejšej strany. Moja obľúbená bola druhá, preto som okamžite vedel, kde to kopnem. Dával som si pozor iba na to, aby som neprestrelil bránku.