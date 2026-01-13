Cancelo sa vracia do Barcelony. Prichádza zo saudskoarabského klubu

Portugalský futbalový reprezentant Joao Cancelo.. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. jan 2026 o 14:33
Strávil v španielskom tíme už sezónu 2023/2024 na hosťovaní z Manchestru City.

Portugalský futbalový reprezentant Joao Cancelo si bude opäť obliekať dres FC Barcelona. Do Španielska putuje na polročné hosťovanie zo saudskoarabského klubu Al-Hilal.

Tridsaťjedenročný pravý obranca strávil v Barcelone už sezónu 2023/2024 na hosťovaní z Manchestru City.

Anglický klub predminulé leto opustil a zamieril do Al-Hilalu, s ktorým má podpísaný kontrakt do roku 2027. Za „blaugranas“ by mohol nastúpiť už v nedeľnom zápase La Ligy na pôde Realu Sociedad.

O Cancela mali záujem aj jeho ďalší bývalí zamestnávatelia Inter Miláno či Juventus Turín, no podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana sa chcel Portugalec vrátiť iba do Barcelony.

