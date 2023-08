Jeden tím chýba už na začiatku. Je tretia liga udržateľná? (komentár)

Prechody sú vo futbale náročné. A nie iba z obrany do útoku a naopak. U jednotlivcov býva kľúčový prechod z mládežníckeho do mužského futbalu. Je to obdobie, keď mnoho hráčov končí.

Pre kluby je podobne náročný prechod z amatérskeho do profesionálneho prostredia. Viaceré ho nezvládnu.

V slovenskom futbale sa pred rokom uskutočnila reorganizácia. Vratila naspäť model, ktorý tu už fungoval: prvé dve najvyššie súťaže sú celoslovenské, po nich nasledujú dve tretie ligy a až potom prichádzajú najvyššie krajské súťaže, podľa tradičného regionálneho delenia: Bratislava, Západ, Stred a Východ.