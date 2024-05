Chlapec z Oravy sa dočkal zmluvy v NHL. Pekarčík sa tešil domov na segedín

Gratulujeme k podpisu zmluvy v NHL. Opíšte nám, ako k tomu prišlo.

Dozvedel som sa to predvčerom od agenta. Bolo to celé také narýchlo. Ťažko sa opisuje emócia, je to niečo neskutočné. Rok som preto drel a som veľmi vďačný, že sa mi to podarilo. Chcem takto ďalej pokračovať.