ONLINE: Jozef Kovalík - Karen Chačanov dnes, 2. kolo Roland Garros 2024 LIVE

Vitajte pri sledovaní zápasu druhého kola mužskej dvojhry na French Open, v ktorom má slovenský tenis zastúpenie vďaka Jozefovi Kovalíkovi a jeho súperom bude ruský tenista a 18. najlepší hráč na svete Karen Khachanov. Kovalík ako "lucky loser" využil celkom priaznivého žrebu do prvého kola, keď v štyroch setoch porazil amerického tenistu Girona. Naopak Khachanov v úvodnom kole nestratil proti indickému súperovi Nagalovi ani set. Khachanov je jednoznačným favoritom nie len z dôvodu postavenia v rebríčku, ale aj preto že na Roland Garros sa hneď dvakrát vo svojej kariére dostal až do štvrťfinále, a tak ho možno radiť aj za jedného z čiernych koňov turnaja a určite patrí do širšieho okruhu favoritov na celkový triumf. Pre Kovalíka je už samotný postup do druhého kola na grandslamovom turnaji životný úspech, keďže to ako 31-ročný dokázal po prvýkrát vo svojej kariére, a tak zápas proti Khachanovovi môže brať ako odmenu za tvrdú prácu, ktorá mu priniesla tento najväčší úspech v kariére a rozhodne by si zápas proti tak kvalitnému súperovi mal hlavne užiť.