Druhá liga v Maďarsku? Vyššia kvalita, väčšie rozpočty, vraví tréner postupujúceho

Po príchode do Győru ste dostali jasnú úlohu: vyhrať všetkých päť zápasov do konca sezóny. S akými očakávaniami ste do toho išli?

Bral som to ako výzvu. Na začiatku som sa naozaj sústredil len na to, aby som získal čo najviac informácií o mužstve. V hlave som mal len prvý zápas proti Mosonmagyaróváru, a postupne som sa snažil spoznať kabínu. Išli sme krok za krokom a napokon sme uspeli.