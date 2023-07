Model tretích líg sa päť rokov nebude meniť. Čo priniesol prvý ročník po reorganizácii?

Tretia najvyššia súťaž sa presunula pod Slovenský futbalový zväz a namiesto dovtedajších štyroch skupín vznikli len dve, Východ a Západ. Do skupiny Západ môžu byť zaradené kluby z pôsobnosti Bratislavského, Západoslovenského i Stredoslovenského futbalového zväzu, do skupiny Východ zase z Východoslovenského a Stredoslovenského futbalového zväzu.

Kluby z ObFZ Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, z okresov Brezno a Detva a z ObFZ Lučenec a Rimavská Sobota patria do východnej skupiny.

Do západnej skupiny môžu byť zaradené kluby z oblastných futbalových zväzov (ObFZ) Čadca, Žilina, Martin, z okresov Banská Bystrica, Zvolen a Krupina, a z celého oblastného zväzu Veľký Krtíš.

Sezónu 2022/2023 nedohral KFC Kalná nad Hronom. Klub predtým patril medzi tradičných účastníkov najvyššej krajskej súťaže, no po jesennej časti novej tretej ligy sa zo súťaže odhlásil. Mužstvo vtedy bolo na ôsmom mieste skupiny Západ.

Tretia liga Západ sa dohrávala s 15 účastníkmi, no na konci súťaže nastal iný nepomer medzi Východom a Západom. Kým zo skupiny Východ zostupovalo len jedno mužstvo (Poprad), zo skupiny Západ až tri (Vrakuňa, Nové Zámky, Inter Bratislava).

Víťaz IV. ligy Bratislava TJ Rovinka napokon nevyužila právo postupu a tak do vyššej súťaže sa dostal FC Žolík Malacky.

Tento nepomer vznikol z toho, že obaja zostupujúci z II. ligy (Dubnica a Rača), ako aj postupujúci zo IV. líg Bratislava, Západ a Stred putovali do skupiny Západ III. najvyššej súťaže.

Nováčikom tretej ligy Východ je víťaz IV. ligy Východ MFK ADV Stará Ľubovňa a druhý tím z tejto súťaže, MŠK Spišské Podhradie. Ten sa dostal do vyššej súťaže vďaka tomu, že v IV. lige Stred sa umiestnili na prvých štyroch miestach kluby, ktoré geograficky patria do západnej skupiny tretej najvyššej súťaže.

Neistota v ťažkých časoch

Avšak aj funkcionári Spišského Podhradia hovorili o neistote ohľadom druhej časti sezóny.

Prezident klubu Jozef Komara zdôraznil, že v dnešnej dobe je ťažko plánovať dopredu. „Ideme do toho. Či to vydržíme, neviem,“ uviedol pre Sportnet.

„Hrali sme už tretiu ligu, ale vtedy to bola najvyššia krajská súťaž. Teraz sme sa historicky prvý raz dostali do celoslovenskej tretej ligy, teda do súťaže, ktorú riadi SFZ. Toto nám už nikto nezoberie,“ vyhlásil prezident klubu.

„Rozhodli sme sa, že aj keby sme mali chodiť na zápasy vlastnými autami, tú jesennú časť dohráme,“ zdôraznil.