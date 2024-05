V marci chytal v tretej lige, v pohári vyradil Slovan. V máji ho pozvali do reprezentácie

Spanilá jazda v pohári

„Až teraz som si uvedomil, aké to bolo bláznivé,“ poznamenal mladý gólman pre Sportnet.

Podbrezovú v zime opustil Richard Ludha, ktorý prestúpil do Teplíc a o post brankárskej jednotky bojoval Adam Danko s Ivanom Rehákom, ktorý prišiel z Pohronia.

Danko už na jeseň nastupoval za farmu TJ Baník Kalinovo, odchytal za ňu aj dva zápasy v úvode jarnej časti.

„Veľmi mi to pomáha, v tretej lige hrajú aj bývalí ligisti, nie sú to ľahké zápasy. Dá mi to veľa praxe,“ zdôraznil Danko.