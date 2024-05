Bez dotácie by zostúpil do druhej ligy. Trenčín sa po rokoch dočká prírodnej trávy

"Práce sa začnú počas tohto týždňa. Do ich napredovania samozrejme prehovorí aj počasie," uviedol pre klubový web generálny manažér klubu Róbert Rybníček a pokračoval: "Ide o náročnú operáciu, ktorá zahŕňa nielen vybudovanie samotného trávnika, ale aj vyhrievania a zavlažovania. Rozpočet je pripravený. Z našich zdrojov budeme musieť dofinancovať asi dvestopäťdesiat tisíc eur.

TRENČÍN. Proces výmeny trávnika na trenčianskom štadióne Sihoť sa dostáva do realizačnej fázy. Počas nasledujúcich mesiacov nahradí dožívajúci umelú plochu nová prírodná tráva.

Aktuálne čakáme na definitívne ukončenie procesu s Fondom na podporu športu, odkiaľ očakávame dotáciu jeden milión eur. Bez nej by sme neboli schopní výmenu ekonomicky zvládnuť. Nasledoval by tak zosun do druhej ligy."