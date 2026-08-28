Slovan vyzve najdokonalejší tím sveta. Doma však fanúšikom chýba vysnívaná superstar

Slovan si zahrá proti úradujúcemu víťazovi Ligy majstrov. Nastúpi na ihrisku tímu, ktorý dnes mnohí považujú za najlepší na svete. A predsa sa po žrebe nedá zbaviť pocitu, že z pohľadu atraktivity mohol slovenský majster dostať aj viac.
Znie to zvláštne?
Možno. Veď čo viac si priať ako Paríž SG? Lenže potom sa pozrieme na domácu časť žrebu. Inter Miláno, Šachtar Doneck, Betis Sevilla a Stuttgart. Štyri kvalitné mužstvá, štyri veľmi zaujímavé zápasy, ale chýba jedno meno - jedna superstar, ktorá spôsobí obrovský ošiaľ.
Taký Lamine Yamal či Kylian Mbappé by predsa len na Tehelné pole pritiahli trochu iný cirkus.
A presne také meno fanúšikovia čakali.
PSG je úplne iná liga
Paríž Saint-Germain je, samozrejme, výnimka. Ale hrá sa vonku.
Slovan nastúpi proti mužstvu, ktoré dnes pôsobí takmer ako futbalový stroj. Nie preto, že by malo jedenásť najlepších hráčov sveta. Práve naopak. Jeho sila je v tom, že jedenásť výborných futbalistov dokázalo fungovať ako jeden organizmus.
Pressing, pohyb, výmena pozícií, agresivita po strate lopty. Luis Enrique z toho vytvoril mužstvo, ktoré sa veľmi ťažko rozbíja.
Vpredu má Ousmaneho Dembélého či Chvichu Kvaratscheliu, v strede poľa riadi hru Vitinha a obrannú líniu organizuje kapitán Marquinhos.
Na lavičke sedí tréner, ktorý už na klubovej úrovni vyhral prakticky všetko.
Šanca Slovana na úspech v aréne Parku princov bude preto na papieri minimálna. Práve takéto zápasy však patria k dôvodom, prečo je Liga majstrov pre futbalistov aj fanúšikov výnimočná.
Už sa stretli
„V parížskom Parku princov je výborná atmosféra, už sa neviem dočkať tohto zápasu. Ja som si želal osobne Liverpool, ostatné mi bolo jedno,“ povedal kapitán Slovana Andraž Šporar.
So slávnym francúzskym klubom sa Slovan už stretol. V skupinovej fáze Európskej ligy v sezóne 2011/12 s ním na Pasienkoch remizoval 0:0, v odvete v Paríži prehral 0:1.
Vtedy však bolo PSG úplne iným klubom než dnes. Milionársky tím bol iba na začiatku svojej veľkej éry. Do Paríža krátko predtým vstúpili katarskí majitelia a začali budovať mužstvo, ktoré sa malo postupne premeniť na európsku veľmoc.
Slovan tak vtedy čelil tímu, ktorý svoju budúcnosť ešte len tvoril. Teraz ho čaká hotový futbalový kolos, ktorý už stojí na vrchole Európy.
Chceli sme veľké meno. Dostali sme Inter
Najväčšie meno na Tehelnom poli bude Inter Miláno. Už len jeho meno bude dostatočným dôvodom na plný štadión. Lenže fanúšikovia prirodzene porovnávajú. ´Nie je to Real, ani Barcelona. Aj Liverpool či Arsenal by boli lepší.´
Taliansky majster bol pri žrebe v prvom koši a z tejto skupiny by sa z pohľadu atraktivity možno dali nájsť ešte zvučnejší súperi. Z futbalového hľadiska však ide o mimoriadne náročnú prekážku.
VIDEO: Reakcia Šporara na žreb Slovana
Inter sa v posledných rokoch pravidelne pohybuje medzi európskou špičkou a v Bratislave by sa mal predstaviť aj s argentínskym kapitánom Lautarom Martínezom.
Oba veľkluby majú navyše spoločnú nedávnu históriu. Stretli sa vo finále Ligy majstrov v roku 2025. PSG vtedy talianskeho súpera deklasovalo 5:0.
Zaujímavou spojnicou medzi nimi je Milan Škriniar. Kapitán slovenskej reprezentácie pôsobil nedávno v oboch kluboch.
Všetci sú bohatší
Lenže atraktivita je jedna vec. Výsledok druhá. A tu začína byť žreb pre Slovan oveľa zaujímavejší.
Pretože ak má slovenský majster v Lige majstrov niečo dokázať, nemôže čakať, že mu to zabezpečí jeden veľký večer proti gigantovi.
Potrebuje body. Ak si bude Slovan v niektorom zo zápasov trúfať na víťazstvo, pravdepodobne to bude proti Šachtaru Doneck.
Aj ukrajinský klub je síce ekonomicky úplne inde. Hodnota jeho kádra sa podľa Transfermarktu pohybuje okolo 190 miliónov eur, zatiaľ čo Slovan má mužstvo ohodnotené približne na 35 miliónov.
Na ihrisku však rozdiel nemusí byť taký výrazný ako v tabuľke trhových hodnôt.
Šachtar bude patriť medzi tímy, proti ktorým môže slovenský majster využiť výhodu domáceho prostredia. Podobne to môže platiť aj o Betise Sevilla.
Stuttgart príde na reparát
Španielsky klub síce prináša kvalitu a skúsenosti z jednej z najlepších líg sveta, no zároveň nejde o mužstvo z úplne najvyššej európskej kategórie.
Na Tehelné pole zavíta aj VfB Stuttgart. Pre Slovan pôjde o reprízu súboja spred dvoch rokov.
V januári 2025 sa oba tímy stretli v ligovej fáze Ligy majstrov v Bratislave. Nemecký klub vtedy zvíťazil 3:1.
Belasí tak budú mať možnosť na reparát. Tentoraz navyše môžu do zápasu vstupovať s väčšou skúsenosťou z najprestížnejšej európskej súťaže.
Na Tehelnom poli tak Slovan postupne privíta štyroch súperov, pričom práve tieto stretnutia môžu najviac napovedať o tom, či sa mu podarí prekonať výsledok z predchádzajúcej účasti v Lige majstrov.
Vonku ho čaká Rím, Lille aj LASK
Štyri zápasy odohrá slovenský majster na ihriskách súperov. Okrem PSG nastúpi proti AS Rím, Lille a LASK-u Linz.
Rím bude ďalším mimoriadne zvučným menom.
Slovan navyše už raz ukázal, že proti tomuto klubu dokáže prekvapiť. Pred pätnástimi rokmi ho v play-off Európskej ligy zdolal doma na Pasienkoch 1:0 a v odvete v Taliansku uhral senzačnú remízu 1:1.
Vtedajším trénerom Rimanov bol Luis Enrique.
Pre Španiela to bola jedna z prvých veľkých zastávok v trénerskej kariére. Dnes je mužom, ktorý vedie PSG proti Slovanu.
Lille bude ďalším súperom z Francúzska. Aj s ním má Slovan skúsenosť. Pred troma rokmi v Konferenčnej lige doma remizoval 1:1 a blízko bodu bol aj vo Francúzsku, kde napokon prehral 1:2.
Minule osem prehier
Z kvarteta súperov na ihriskách protivníkov môže byť najväčšou bodovou príležitosťou LASK Linz.
Rakúsky klub má podľa Transfermarktu hodnotu kádra približne 42 miliónov eur, teda len o niečo vyššiu než Slovan. Ani v tomto prípade však slovenský majster nebude favoritom.
Slovan sa v ligovej fáze Ligy majstrov predstavil už v sezóne 2024/25. Bola to jeho premiéra medzi európskou elitou po zavedení nového formátu súťaže.
Výsledkovú bilanciu však bude chcieť teraz výrazne vylepšiť.
Pred dvoma rokmi prehral všetkých osem zápasov. Skončil na predposlednom, 35. mieste a jeho skóre bolo 7:27.
Na bod čaká Slovensko viac ako 20 rokov
Vtedy sa proti nemu postavili Manchester City, Bayern Mníchov, Atlético Madrid, AC Miláno, Dinamo Záhreb, Stuttgart, Girona a VfB Stuttgart.
Teraz dostáva ďalšiu šancu ukázať, že medzi európsku špičku neprišiel iba do počtu.
Jeden údaj však ilustruje, aká náročná bude jeho úloha.
Posledný bod slovenského klubu v Lige majstrov získala ešte Artmedia Petržalka v roku 2005. Doma vtedy remizovala s FC Porto 0:0.
Slovan teda čaká na bod v hlavnej fáze súťaže už viac ako dve desaťročia.
Teraz bude mať osem príležitostí túto sériu ukončiť.
Šporar: Musíme získať bod
A hoci bude proti PSG, Interu či Rímu jasným outsiderom, práve zápasy proti Šachtaru, Betisu, Stuttgartu či LASK-u môžu rozhodnúť o tom, ako bude jeho druhá kapitola v Lige majstrov vyzerať.
Fanúšikovia možno po žrebe čakali ešte atraktívnejšie mená. Dostali však kombináciu veľkých klubov, známych súperov a tímov, proti ktorým môže byť Slovan konkurencieschopný.
Na rozdiel od premiérovej účasti tak tentoraz nebude stačiť samotná účasť. „Musíme tam získať nejaký bod,“ povedal Šporar.
Presne tak. Nie je to súťaž na želanie. Ani na krásne príbehy. Je to Liga majstrov. A Slovan do nej tentoraz nejde iba obdivovať súperov.