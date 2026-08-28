    Slovenský tenista odohral nevídaný zápas. Duel proti Nórovi priniesol až tri kanáre

    Andrej Martin
    Andrej Martin (Autor: Facebook/Slovenský tenisový zväz)
    Sportnet|28. aug 2026 o 10:45
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    Martin získal po prvom sete dvanásť gemov v sérii.

    Slovenský tenista Andrej Martin odohral vo štvrtok mimoriadne kuriózny zápas na turnaji kategórie ITF vo Viedni.

    V osemfinálovom súboji proti Leyotonovi Riverovi z Nórska síce stratil prvý set pomerom 0:6, no následne predviedol dokonalý obrat.

    Súperovi, ktorému v rebríčku ATP patrí 1026. miesto, nedovolil uhrať ani jeden gem, zvyšné dve dejstvá vyhral zhodne 6:0 a zabezpečil si postup.

    Vo štvrťfinále narazí turnajová jednotka Martin na Taliana Lorenza Rottoliho, pričom znova bude v pozícii jednoznačného favorita.

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    Tenis

    Andrej Martin
    Andrej Martin
    Slovenský tenista odohral nevídaný zápas. Duel proti Nórovi priniesol až tri kanáre
    dnes 10:45
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