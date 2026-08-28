Slovenský tenista odohral nevídaný zápas. Duel proti Nórovi priniesol až tri kanáre

Slovenský tenista Andrej Martin odohral vo štvrtok mimoriadne kuriózny zápas na turnaji kategórie ITF vo Viedni.
V osemfinálovom súboji proti Leyotonovi Riverovi z Nórska síce stratil prvý set pomerom 0:6, no následne predviedol dokonalý obrat.
Súperovi, ktorému v rebríčku ATP patrí 1026. miesto, nedovolil uhrať ani jeden gem, zvyšné dve dejstvá vyhral zhodne 6:0 a zabezpečil si postup.
Vo štvrťfinále narazí turnajová jednotka Martin na Taliana Lorenza Rottoliho, pričom znova bude v pozícii jednoznačného favorita.