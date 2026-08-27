Infantino získal podporu Saudskej Arábie. Tamojší zväz hovorí o križovatke futbalu

Saudskoarabský futbalový zväz (SAFF) prisľúbil podporu súčasnému prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi. Potvrdený organizátor MS 2034 však zároveň uznal, že svetový futbal sa nachádza na križovatke.
Na stretnutí 55 európskych národných zväzov v Monaku, ktoré sa koná v súvislosti so žrebom Ligy majstrov, UEFA diskutuje o svojich ďalších krokoch.
Infantino sa dostal pod paľbu kritiky na prelome júla a augusta. Šéf FIFA chcel vytvoriť dcérsku spoločnosť FIFA v hodnote 20 miliárd dolárov.
Súkromní investori by v nej vlastnili 20-percentný podiel a spoločnosť by riadila súťaže a podujatia FIFA, napríklad majstrovstvá sveta či majstrovstvá sveta klubov.
Infantino od návrhu napokon po niekoľkých dňoch ustúpil po tom, ako jeho zverejnenie vyvolalo výraznú kritiku. UEFA už predtým spolu so svojimi 55 členskými zväzmi zvažovala bojkot podujatí a súťaží FIFA, pokiaľ by bol plán naďalej aktuálny.
„V tejto chvíli SAFF podporuje pokračujúce úsilie prezidenta FIFA Gianniho Infantina a vedenia FIFA o obnovenie jednoty v rámci futbalovej rodiny a ďalší rozvoj futbalu v prospech všetkých.
Vítame uznanie chýb, ospravedlnenie a rozhodnutie nepokračovať v návrhu FIFA Forward Enterprise, ako aj záväzok prehodnotiť tento proces. Boli to dôležité prvé kroky.
V liste sa FIFA tiež zaviazala poučiť sa z týchto skúseností, zlepšiť svoje procesy, komunikáciu a interakcie, posilniť riadenie a riešiť budúce výzvy jednotným a transparentným spôsobom,“ uviedol podľa agentúry dpa vo štvrtkovom vyhlásení SAFF.
Infantino zatiaľ našiel podporu v Africkej konfederácii (CAF). Naopak, odporcov má okrem UEFA aj v podobe Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC) a Konfederácie severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF).