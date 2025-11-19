Hviezdy Realu sú údajne nespokojné. Vo vzťahu s Alonsom vznikla trhlina

BRATISLAVA. Tréner Xabi Alonso prežíva v španielskom futbalovom klube Real Madrid ťažké časy.
Po prehre 0:1 s anglickým FC Liverpool v Lige majstrov a ligovej remíze s Rayom Vallecano (0:0) sa objavili hlasy, ktoré hovoria o kríze, hoci tím vedie La Ligu a darí sa mu aj v milionárskej súťaži.
Podľa katalánskeho webu mundodeportivo.com v šatni vidieť "malú alebo žiadnu súdržnosť s novým trénerom, a to v tíme plnom ega, sa zdá byť zárodkom niečoho väčšieho - prvej trhliny".
Hráči ako Vinícius Júnior, Jude Bellingham alebo Thibaut Courtois neboli spokojní s rozhodnutiami trénera o rozohrávke lopty. Federico Valverde a Eduardo Camavinga, ktorí nemajú stabilné miesto v základnej jedenástke a hrajú na rôznych pozíciách, tiež vyzerajú, že nemajú ku koučovi blízko.
"Problémom sa zdá byť zmena pracovného systému v porovnaní s tým, ktorý mal Carlo Ancelotti. Talian, ktorý vždy vynikal dobrými vzťahmi so svojimi hráčmi, nebol taký náročný na taktické úlohy, ako sa zdá byť Xabi Alonso, ktorý všetko kontroluje prostredníctvom videa, dronov a taktickej práce," píše uvedená webstránka.
"Tvrdá ruka" nemá v poslednom čase takú dobrú povesť ako výsledky iných trénerov, akými boli Zinedine Zidane (tri tituly v Lige majstrov za sebou) či Carlo Ancelotti (dva tituly za štyri roky).
Prezident "bieleho baletu" Florentino Pérez pozorne sleduje situáciu, pretože to bol práve on, kto vybral Alonsa za nového kormidelníka svojho projektu.
"Dôvera v baskického trénera je od prvého dňa nezmenená, ale pravdou je, že v šatni Realu Madrid sa zdá, že sa otvorila trhlina, ktorá sa nie vždy podarí uzavrieť," doplnilo Mundo Deportivo.