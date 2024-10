Tréner Barcelony sa obul do klubovej televízie Realu Madrid: Nie je to normálne

„Podľa mňa to nie je normálne. Nikdy som o tom nepočul. My to robiť nebudeme, pretože si myslím, že rozhodcovia majú ťažkú prácu. Viete, nie je to moja práca.

Mojou úlohou je pripravovať hráčov. S rozhodcami v LaLige mám dobré skúsenosti, nemal som s nimi žiadne problémy.

To je tiež niečo, čo som povedal hráčom, keď sme začali sezónu: 'Sústreďte sa na svoju hru, nie na rozhodcu.' Je to veľmi dôležité. Nebudeme to meniť. Je tu aj videoasistent rozhodcu (VAR) a ak niečo nie je jasné, skontrolujú to.

Musíme si udržať energiu a sústrediť sa na našu hru, a nie na prácu rozhodcu,“ povedal Flick pre denník Mundo Deportivo.