Bratia nehrali za Francúzsko takmer 50 rokov. Teraz im získali finále

TURÍN. Futbalisti Francúzska postúpili do finále druhého ročníka Ligy národov po veľkom obrate v súboji s Belgickom. Vo štvrtkovom semifinálovom súboji v Turíne prehrávali ešte polhodinu pred koncom o dva góly, no stihli rozhodnúť zápas vo svoj prospech ešte v riadnom hracom čase. Narodeninový gól O rozhodujúci zásah sa postaral v 90. minúte Theo Hernández. Deň po svojich 24. narodeninách. Obranca AC Miláno pritom nastúpil za reprezentačné mužstvo iba druhýkrát.

Radosť mladého Francúza bola o to väčšia, že v reprezentačnom zápase sa prvýkrát predstavil po boku brata Lucasa Hernándeza.

Bolo to po prvý raz, keď vo francúzskej trikolóre nastúpili spolu dvaja bratia od roku 1974. Vtedy nimi boli Hervé a Patrick Revelliovci. "Oslava gólu s bratom, to bolo čosi úžasné. Dlho sme čakali na túto chvíľu. Strelil som gól a som šťastný, že môžem byť s týmto tímom," uviedol Theo Hernández na webe UEFA.

"Potrebovali sme zabudnúť na to, že hráme proti aktuálne najlepšie postavenému tímu vo svetovom rebríčku. Je fantastické, že sme to dokázali. Nemyslím si, že by nám po polčase veľa ľudí verilo. Hráči si zaslúžia maximálne uznanie. Ukázali charakter a hrdosť, pridali navyše aj kvalitu," nadchýnal sa po zápase podľa AP tréner Francúzska Didier Deschamps. Kľúčovou postavou pri obrate bol Kylian Mbappé, ktorý si pripísal jubilejný päťdesiaty štart za francúzsky výber. Vo veku 22 rokov sa stal najmladším hráčom, ktorý túto métu dosiahol. Útočník Paríža St. Germain v 62. minúte pripravil gól pre Karima Benzemu a o sedem minút neskôr zariadil pokutový kop, z ktorého vyrovnal na 2:2.

Na najlepšieho mladého hráča MS 2018 sa pritom strhla kritika po ME 2020, keď vo štvrťfinále v rozstrele proti Švajčiarsku jedenástku nepremenil. "Nikdy som o Kylianovi nepochyboval. Vždy som mu ukázal, že stojím za ním. Veľmi dobre viem, že Francúzsko je silnejšie s ním," podporil svojho zverenca Deschamps. Bol to boxerský súboj, vraví Lloris Francúzi začali v druhom dejstve napádať súpera hneď po strate lopty a Belgičania pod tlakom robili chyby. "Prehrávali sme v polčase o dva góly, no pôsobivým spôsobom sme sa vrátili späť do hry a dokázali tento duel otočiť. Na ihrisku to bol akoby boxerský súboj. Cítili sme, že sa zápas môže zvrtnúť oboma smermi. Po mentálnej stránke sme veľmi silní a to je úžasný pocit," povedal brankár Hugo Lloris.