Real Madrid predstavil novú posilu. Tvrdí, že Messi je najlepší hráč na planéte

BRATISLAVA. Real Madrid predstavil najnovšiu argentínsku akvizíciu. Osemnásťročný ofenzívny talent Franco Mastantuono podpísal s kráľovským španielskym veľkoklubom šesťročnú zmluvu.
Predtým hral za svoj mládežnícky klub River Plate, predovšetkým ako pravé krídlo, ale aj ako stredný útočník.
Real Madrid mal o mladíka záujem už dlhší čas, ale na finalizáciu dohody musel počkať do jeho 18. narodenín, čiže do štvrtka 14. augusta.
Juhoameričan sa sťahuje do španielskej metropoly za 45 miliónov eur. Mladá hviezda bude v Madride nosiť číslo 30.
"Sľubujem, že za tento dres vydám zo seba všetko. Vždy bolo mojím snom hrať za najväčší klub na svete," povedal Franco Mastantuono podľa španielskych médií.
"Osobne mi zavolal tréner Xabi Alonso a prejavil o mňa veľký záujem. Naša debata bola súkromná a nejdem z nej nič vyťahovať. Veľmi si to však vážim," pokračoval Mastantuono.
Argentínsky mladík dostal aj otázku o svojom slávnom krajanovi Lionelovi Messim.
"Najlepším futbalistom na svete je pre mňa Messi. Som Argentínčan a v posledných rokoch bol podľa mňa najlepším hráčom on.
Znamenal veľmi veľa pre FC Barcelona aj celý argentínsky futbal. Podľa mňa je však Real Madrid najväčší klub na svete. História to ukazuje.
Ja som sem prišiel preto, aby som ukázal svoju vlastnú cestu a pripravil fanúšikom šťastné chvíle. Na ihrisku urobím všetko, aby som to naplnil," dodal Mastantuono podľa webu managingmadrid.com.