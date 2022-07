Štyritisíc divákov, emócie i hustý lejak. Pačinda si rýpol i ocenil Prešovčanov

Roky hral za Košice, teraz proti

Po prvom polčase boli spokojnejší hostia z Prešova, ktorí od 43. min viedli. Loptu po Karašovom rohu vrátil pred bránu Milunovič a Baran ju zblízka doklepol siete.

Po prestávke sa karta obrátila. Košičanom stačili štyri minúty na to, aby v rozpätí od 61. do 64. min skóre otočili. Výhru 2:1 si postrážili až do konca.