Barcelona robí všetko, aby nestratila hráčov. Jej kroky ale vyvolávajú pochybnosti

BRATISLAVA. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona sa snaží vyriešiť komplikovanú situáciu ohľadom registrácie Daniho Olma a Paua Víctora pre zápasy La Ligy, aby spomenutá dvojica mohla nastupovať v druhej polovici aktuálnej sezóny.

"Blaugranas" uvedené duo nezaregistroval do 31. decembra 2024 a ocitol sa v nezávideniahodnej situácii.

Môže totiž prísť o oboch futbalistov bez akéhokoľvek odstupného. To by pre klub znamenalo významné finančné straty. Upozornil na to web footboom1.com.