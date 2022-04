Xavi ešte nevzdáva boj o titul, po triumfe nad Sevillou velebil Pedriho

Málokto si tak osvojí štýl Barcelony

Sevilla utrpela iba tretiu ligovú prehru v prebiehajúcom ročníku, prvú od novembra minulého roka. Na štvrtom mieste tabuľky má rovnako bodov ako Barcelona i tretie Atletico Madrid.

Xavi zdôraznil, že Barcelona ešte nevzdáva boj o španielsky titul.

"Sme v tabuľke druhí, liga však ešte nie je rozhodnutá. Pokiaľ máme matematickú šancu na zisk titulu, nevzdáme to. Dúfali sme, že Real Madrid v sobotu stratí nejaké body na pôde Celty Vigo, no nestalo sa tak a proti Seville sme museli zvíťaziť. Pedriho na tréningoch nabádam, aby častejšie strieľal. Je predovšetkým nahrávač, ako som bol počas aktívnej kariéry ja, na konte má veľa gólových asistencií, no proti Seville vsietil krásny gól. Málokto si vie osvojiť herný štýl Barcelony tak ako on, aj preto je to elitný hráč," povedal Xavi pre akreditované médiá.