Hráči Barcelony ďakovali ruským fanúšikom. Je to nemorálny čin, vyjadril sa riaditeľ Šachtaru

Tvrdí, že sa bol osobne spýtať predstaviteľov FC Barcelona, či je to oficiálny postoj klubu, ale údajne dostal odpoveď, že nie.

"Mierne povedané, táto nahrávka ma prekvapila. Pýtal som sa na to a bolo mi povedané, že nejde o oficiálny postoj FC Barcelona," povedal Lewandowski pre poľský web Interia Sport.

Vzápätí sa to snažil vysvetliť: "Vyhlásenie vzniklo pri stretnutí s médiami, v takýchto situáciách veľakrát netušíte, s kým vlastne hovoríte.

Tým to však rozhodne neospravedlňujem. Evidentne to niekto nedomyslel, nebolo to správne ošetrené a vo výsledku to dopadlo veľmi zle. Pokiaľ viem, klub sa chystá v reakcii na túto situáciu podniknúť právne kroky."