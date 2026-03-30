Prieskum dopadol jednoznačne. Fanúšikovia Premier League chcú zrušiť VAR

Viac než tri štvrtiny fanúšikov anglickej futbalovej Premier League chce, aby zrušili systém VAR. A ešte viac z nich si myslí, že má negatívny vplyv na zážitok zo zápasu. Vyplýva to z prieskumu Asociácie futbalových fanúšikov (FSA).
Prieskum medzi takmer osemtisíc priaznivcami, z ktorých o niečo viac ako polovica navštevuje viac než 15 domácich zápasov za sezónu, ukázal, aký nepopulárny sa súčasný systém stal napriek tomu, že Premier League tvrdí, že viedol k väčšiemu počtu správnych rozhodnutí.
Na otázku, či podporujú používanie VAR, odpovedalo 76 percent, že nie, pričom viac než 70% nesúhlasí s tým, že zlepšil celkovú presnosť rozhodovania rozhodcov.
Názor, že systém videoasistenta rozhodcu urobil futbal menej zábavným, bol takmer jednomyseľný - 97%, zatiaľ čo viac ako 90% nesúhlasí s tým, že zlepšil zážitok zo zápasu.
„Výsledky ukazujú, že väčšina fanúšikov chce VAR odstrániť. Ľudí rozčuľuje, ako dlho to trvá, rozčuľuje ich presnosť a rozčuľuje ich znížená spontánnosť. Uberá to z toho, čím má futbal byť a o čom sú tie výnimočné momenty,“ povedal podľa agentúry AFP Thomas Concannon, manažér siete Premier League v rámci FSA.
Systém v Premier League prvýkrát zaviedli pred siedmimi rokmi a jednou z častých výhrad je, že je prispôsobený skôr televíznym divákom, než tým na štadióne, ktorí často nevedia, prečo dochádza k prerušeniam hry. Prieskum však ukázal, že až 94% nesúhlasí s tým, že VAR robí sledovanie futbalu v televízii zábavnejšie.
Premier League vo svojej reakcii uviedla, že výskum „naznačuje, že fanúšikovia vo veľkej miere podporujú zachovanie VAR, ale s lepším spôsobom jeho využívania“. Vyhliadky na akékoľvek okamžité zmeny pravidiel sa však zdajú byť nepravdepodobné.
V roku 2024 sa 19 z 20 klubov najvyššej anglickej súťaže rozhodlo VAR zachovať, pričom proti hlasoval iba Wolverhampton Wanderers, ktorý sám navrhol hlasovanie.
Na zrušenie VAR by bolo potrebné, aby za jeho odstránenie hlasovalo aspoň 14 z 20 klubov PL po novom návrhu niektorého z tímov najvyššej anglickej súťaže.
Na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta sa pôsobnosť VAR ešte rozšíri, a to aj na rozhodovanie o rohových kopoch a druhých žltých kartách. Doteraz mohli rozhodcovia VAR zasahovať iba pri góloch, pokutových kopoch, priamych červených kartách a prípadnej zámene identity.