Mexiku bude v Katare fandiť karamelka. Najznámejší fanúšik ide na desiate MS

Je to muž vo veľkom čiernom klobúku oblečený v mexickej trikolóre alebo drese národného tímu, ktorý dotvárajú nápisy jeho rodnej provincie Chihuahua a spomenutá prezývka.

MEXICO CITY. Na futbalové majstrovstvá sveta do Kataru sa chystajú tisíce mexických fanúšikov, aby sledovali účinkovanie svojich miláčikov v základnej B-skupine po boku výberov Argentíny, Saudskej Arábie a Poľska.

"Vyžaduje si to veľké obete. Povedal by som, že ide o akúsi krížovú cestu, keďže som bol na viac ako 450 dueloch tímu," povedal Chávez pred MS 2022.

Len v tomto roku Mexičania absolvovali už 15 duelov, pričom len štyri sa uskutočnili v krajine.

"Zasiahne to rodinné vzťahy, ale aj financie, pretože je to ekonomicky mimoriadne náročné cestovať po celom svete. Robiť to takmer 40 rokov je tiež poriadne únavné," pokračoval.