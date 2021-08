Slovan má ďalší problém, Šullovi takmer zlomil nohu Strelec

BRATISLAVA. Dominik Greif, Kenan Bajrič, Nono, Erik Daniel, Marián Chobot, Moha, Alen Ožbolt i Žan Medved. Tréner Vladimír Weiss starší začal po príchode do Slovana čistku, ktorá mu teraz môže výrazne sťažiť situáciu.

Do tímu totiž prišli zatiaľ len brankár Adrián Chovan, stopér do konkurencie Richard Križan, dvojica gruzínskych posíl Guram Kashia a Jaba Kankava a do ofenzívy Jaromír Zmrhal.

Z hosťovaní sa vrátili David Hrnčár, Dejan Dražič a Alen Mustafič, ani jeden však výrazne neprehovoril do základnej zostavy. Naopak, Dražič a Mustafič boli po polčase ligového zápasu s Michalovcami striedaní pre zlý výkon.