Ďalšia veľkolepá noc Leverkusenu, svojou fantastickou sezónou vytvoril nový rekord

O titul zvedú súboj s Bayerom Leverkusen. Ten remizoval s AS Rím 2:2, no ťažil z víťazstva 2:0 v úvodnom stretnutí. Finále je na programe v stredu 22. mája v Dubline.

Napokon bol po polhodine hry gólovo úspešný Ademola Lookman, ktorého strelu z hranice šestnástky tečoval Samuel Gigot.

Po prestávke prišla prvá väčšia šanca hostí, ktorú zahodil Iliman Ndiaye. Na 2:0 zvýšil vzápätí výstavnou strelou pod brvno Matteo Ruggeri a v nadstavení strelil záverečný gól El Bilal Toure.

Rimania mali snahu napraviť domácu prehru, keď si vypracovali tri veľké príležitosti už v úvodnej 30-minútovke.

Oba góly nakoniec strelil z penalty Leandro Paredes a duel mieril do predĺženie.

Nešťastníkom semifinále sa stal hosťujúci Gianluca Mancini, od ktorého išla lopta do vlastnej brány po rohovom kope Leverkusenu.

Z individuálneho úniku vyrovnal na 2:2 v nadstavení Josip Stanišič.

Leverkusen zároveň prekonal najdlhšiu sériu bez prehry vo všetkých súťažiach, ktorú držala Benfica Lisabon.

Tá nepoznala chuť prehry 48 zápasov, Leverkusen aktuálne neprehral už 49 duelov v rade.

"Sami nevieme, ako sme prehrávali 0:2 Mali sme čisté šance... Ale vrátiť sa potom a neprehrať je neuveriteľné. Teraz sme vo finále, splnil sa nám sen,“ pre RTL povedal líder Leverkusenu Granit Xhaka.

"Je to čistá husia koža, snívate o takejto atmosfére a takýchto zápasoch. Dnes večer si užijeme. Ideme do finále s cieľom vyhrať. Urobíme všetko pre to, aby sme si trofej zobrali so sebou do Leverkusenu," dodal.