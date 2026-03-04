Sto dní pred začiatkom MS sa Empire State Building rozžiaril do farieb krajín

Maskoti MS 2026. (Autor: SABCNews_MorningLive)
Na ceremoniáli boli prítomní všetci traja maskoti.

Sto dní pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla) sa Empire State Building v New Yorku rozžiaril do farieb usporiadateľských krajín.

Na ceremoniáli boli prítomní všetci traja maskoti – americký orol Clutch, mexický jaguár Zayu a kanadský los Maple.

Generálny riaditeľ organizačného výboru New York/New Jersey Alex Lasry prezradil, že v prípravách sa naďalej pokračuje. „Začína sa to stávať realitou. Byť 100 dní od prvého výkopu je vzrušujúce,“ citovala Lasryho agentúra AFP.

VIDEO: Empire State Building sa rozžiaril do farieb usporiadateľských krajín

Prebiehajúci vojnový konflikt v Iráne by podľa neho nemal narušiť priebeh šampionátu: „Cieľom je byť pripravený privítať celý svet v našom regióne. Chceme, aby sa tu každý cítil bezpečne.“

Svetový šampionát sa začne v Mexiku duelom domáceho tímu proti Juhoafrickej republike a práve v New Yorku ho ukončí finálový zápas na MetLife Stadium.

