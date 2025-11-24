Výkony Realu začali kolísať, trápil ho aj nováčik. Alonso: Musíme hrať lepšie

MADRID. Futbalisti Realu Madrid nevyhrali tri zápasy za sebou. V 13. kole španielskej La Ligy dvakrát prehrávali na pôde nováčika z Elche, konečnú remízu 2:2 zariadil v 87. minúte anglický reprezentant Jude Bellingham.
Real je na čele tabuľky, ale iba o bod pred Barcelonou.
„Musíme hrať lepšie a podávať presvedčivejšie výkony. Chápem, že po posledných výsledkoch sa na nás zniesla vlna kritiky. Musíme sa s tým dokázať vyrovnať. Real sa v dôležitých momentoch vždy vedel zmobilizovať.
V mužstve je správny tímový duch a pevne verím, že v najbližších zápasoch sa budeme prezentovať v oveľa lepšom svetle," uviedol pre akreditované médiá tréner Realu Xabi Alonso.
Real si pripísal druhú remízu za sebou, pred reprezentačnou prestávkou hral bez gólov na pôde Raya Vallecana.
V Elche musel dvakrát doťahovať manko, keď sa za domácich presadili Aleix Febas i Alvaro Rodriguez. Na 1:1 vyrovnal Dean Huijsen a na 2:2 potom Bellingham. V nadstavení ešte videl červenú kartu domáci obranca Victor Chust.
VIDEO: Zostrih zápasu Elche - Real Madrid
Brazílsky útočník Vinícius Júnior prišiel na ihrisko v druhom polčase, no ani on nedokázal strhnúť víťazstvo na stranu Realu.
„S Vinim sa často rozprávame o jeho úlohe v tíme. Chápe, akú má pozíciu, dokáže mať veľký vplyv na hru Realu. Už to v minulosti veľakrát potvrdil. Jeho chvíle určite prídu a opäť bude strieľať góly," dodal kormidelník „bieleho baletu".
Hráči Atletica Madrid bez zraneného slovinského brankára Jana Oblaka zvíťazili 1:0 na pôde Getafe.
Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko prišiel na ihrisko v 69. minúte a podieľal sa na čistom konte tímu. Hostia sa radovali po vlastnom góle Domingosa v 82. minúte.
Zverenci Diega Simeoneho si pripísali piate ligové víťazstvo za sebou a v tabuľke sú na 4. mieste o štyri body za Realom. Stredopoliar Koke odohral 700. zápas v drese „Los Colchoneros"