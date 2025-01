K hráčom sa len krátko prihovoril. Nový tréner chce zlepšiť hru aj výsledky

Odišiel iba stredopoliar Adam Brenkus po vzájomnej dohode, inak do mužstva neprišiel nik. Tím spod Urpína je len tri body od poslednej priečky tabuľky.

"Nezvládnutými dvoma zápasmi jesennej časti sme sa dostali do problémov. Nehovorím, že sú kritické, ale sme tri body od posledného miesta. Na druhej strane je tu optimistickejší pohľad, že strácame len päť bodov na prvú šestku.

Nový tréner Martin Poljovka prostredie pod Urpínom dobre pozná. Doposiaľ tu trénoval juniorský tím do 19 rokov.

Touto zmenou si sľubujeme, že sa to podarí a zlepšíme výkonnosť, prilákame fanúšika na štadión a do kabíny privedieme novú energiu," ozrejmil kľúčovú zmenu na trénerskom poste športový riaditeľ MFK Dukla B. Bystrica Jozef Mores.

"Mal som iba krátky príhovor. Ideme trénovať. Na individuálne i tímové rozhovory bude ešte čas. Prijal som ponuku aj preto, že v tomto klube som dlhé roky hral, pracoval a chcem pracovať i naďalej. Mám k nemu vzťah a vždy bol môj cieľ trénovať mužstvo v najvyššej súťaži. Ak to je v Dukle, je to o to lepšie.

Chcem zlepšiť výsledky a takisto hru. Zimná príprava je nastavená dobre a profesionálne. Trvá iba zhruba päť týždňov, čo je veľmi krátky čas. Určite sa nejaké zmeny budeme snažiť implementovať čo najskôr a dúfam, že sa to podarí preniesť hneď aj do ligových zápasov."

Doterajší tréner Marek Bažík zostáva pri mužstve ako asistent trénera a v realizačnom tíme zostávajú i ďalší asistenti Mário Auxt a Štefan Rusnák. Športový riaditeľ klubu Jozef Mores priznal, že káder chcú počas januára doplniť o jedného až dvoch hráčov:

