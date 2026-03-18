Hancko dostáva pochvaly z každej strany. Atlético Madrid ho zbožňuje

Počas leta 2025 zažil poriadne turbulentné obdobie, keď mal najskôr prestúpiť do saudskoarabského Al-Nassru, kde hráva aj Cristiano Ronaldo.
Šokujúco to celé stroskotalo, no slovenský obranca Dávid Hancko dlho nesmútil, keďže sa napokon presunul k španielskemu gigantovi Atléticu Madrid.
A tam patrí k najviac vyťažovaným hráčom. Z doterajších 44 zápasov počas sezóny 2025/26 sa objavil 28-ročný rodák z Prievidze až v 40 z nich.
Najvernejší obranca pre trénera Simeoneho
Viac odohrala len pätica hráčov, ktorí patria k najväčším hviezdam tímu - stredopoliari Koke a Giuliano Simeone a tiež útočníci Antoine Griezmann, Julian Álvarez i Alexander Sörloth.
Hancko je teda najvernejší obranca pre trénera Diega Simeoneho, ktorý vedie tento madridský tím od roku 2011. Príležitosť dostáva nielen v La Lige či domácom pohári, ale aj v prestížnej Lige majstrov.
V tabuľke španielskej súťaže patrí Atléticu Madrid 3. miesto s 13-bodovou stratou na vedúcu FC Barcelona a deväťbodovým mankom na mestského rivala Real po 28. kole. Do konca zostáva odohrať ešte desať stretnutí.
V Copa del Rey si zahrajú "Los Colchoneros" vo finále proti Realu Sociedad San Sebastian 18. apríla.
V semifinále vyradili Kataláncov po prestrelke 4:3 v dvojzápase. Hancko má na dosah prvú trofej v novom drese, kde patrí medzi lídrov obrany s pravidelným trendom zaraďovania do základnej zostavy.
Hráva najmä stredného obrancu, hoci v reprezentácii pôsobí na ľavej strane defenzívy.
V prestížnej Lige majstrov skončil madridský tím na 14. pozícii, čo znamenalo play-off o postup do osemfinále. Pobil sa oň s Clubom Bruggy z Belgicka a úspešne.
V najlepšej šestnástke sa postavil proti londýnskemu Tottenhamu Hotspur a pred odvetou v Anglicku má komfortný náskok po domácom triumfe 5:2. Druhý zápas je na programe v stredu od 21.00 h.
Zatiaľ naposledy prievidzský rodák nehral duel v La Lige proti Getafe, keď ho kouč Simeone šetril do odvety v "milionárskej súťaži". Jeho spoluhráči to zvládli aj bez neho a zvíťazili 1:0.
Doterajšia bilancia Hancka v drese Atlética Madrid sú dva góly a tri asistencie v 40 zápasoch. Priemerná známka sa pohybuje okolo 7,1 podľa Flashscore, čo ho radí k najlepším v rámci celého kádra.
Pozitívne ohlasy dostáva od španielskych médií, ale aj od trénera, ktorý si novú posilu nevie vynachváliť. Je to dobré aj pre sebavedomie Slováka, aby ho preniesol aj do nadchádzajúcej baráže o postup na MS 2026 proti Kosovu.
V prípade výhry ešte bude nasledovať súboj proti lepšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko.
Je dobré, že neskončil v Saudskej Arábii
Hanckov dres s číslom 17 si zaslúži pozornosť aj od fanúšikov, ktorí si ho okamžite obľúbili a napäto sledujú skvelé výkony, ktoré pravidelne predvádza. K chválospevom sa pridal aj redaktor športového denník AS Sergio Picos.
O Hanckovi napísal toto: "Fenomenálna posila. Dobre rozohrával loptu, dostával sa dopredu až na súperovu polovicu, a popri tom pokrýval Ruggeriho s Laminom (spoluhráči v obrane, pozn.). Je dobré, že neskončil v Saudskej Arábii, kam sa zdalo, že smeruje."
"Podobne ako Llorente na opačnom krídle, aj Hancko je naďalej konzistentný na ľavom krídle. Je pohodlne najlepším ľavým obrancom tímu," uviedol fanúšikovský web Atlética, ktorý vyzdvihol aj jeho prihrávky, centre či prehľad, ktorý je "kľúčom pre odomknutie súperových obrán".
Hancko je hrdina Atlética
Simeone uviedol, že Hancko "má rýchlosť potrebnú v strede tímu, hrá veľmi dobre a pravda je, že hráva, pretože si to zaslúži".
Keď Slovák strelil prvý gól v novom pôsobisku, denník Marca napísal: "Hancko je hrdina Atlética v obrane a chcel ním byť aj v útoku. Podarilo sa mu to!"
Hancko sa ešte nikdy nestal najlepším Futbalistom roka Slovenska, no za vlaňajšie výkony si to rozhodne zaslúži. Verejnosť sa odpoveď na túto otázku dozvie už v pondelok 23. marca.