Zotavenie sa by bol malý zázrak. Alaba zrejme nestihne európsky šampionát

Hráči zvyčajne potrebujú po tomto zranení najmenej šesť mesiacov na rekonvalescenciu. "V prípade Davida musíme byť realistickí. Bol by malý zázrak, keby sa mu podarí stihnúť turnaj," uviedol 65-ročný kouč pre agentúru APA.

Obranca Realu Madrid podstúpil v decembri operáciu roztrhnutého krížneho väzu v kolene a jeho zotavenie sa pred európskym šampionátom by považoval tréner Rakúska Ralf Rangnick za malý zázrak.

VIEDEŇ. Rakúsky futbalista David Alaba zrejme nestihne tohtoročné ME v Nemecku.

Rangnick sa napriek zlým prognózam nevzdáva šancí na uzdravenie dôležitého hráča rakúskeho tímu: "Ak to niekto dokáže, tak je to David. Robí všetko pre to a naozaj chce hrať na tomto turnaji."

Alaba podľa Rangnicka navštívi národný tím počas blížiaceho sa asociačného termínu. Rakúšania odohrajú 23. marca prípravné stretnutie na Tehelnom poli so Slovenskom, o tri dni neskôr vo Viedni privítajú Turecko.

Rakúsko nastúpi na ME v D-skupine proti Francúzsku, Holandsku a víťazovi play off A-vetvy (Poľsko, Wales, Estónsko alebo Fínsko).