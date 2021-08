Vrátil sa domov. Manchester United privítal Ronalda. Čo odkázal Fergusonovi?

"Manchester United je nadšený, že môže potvrdiť podpis dvojročnej zmluvy s Cristianom Ronaldom," uviedol klub v oficiálnom stanovisku na svojom webe. Majster Európy z roku 2016 sa vracia na Old Trafford po dvanástich rokoch.

Nemôžem sa dočkať momentu, keď vybehnem na Old Trafford, budem hrať pred plnými tribúnami a uvidím znovu všetkých fanúšikov.

Päťnásobný víťaz Zlatej lopty prišiel do Juventusu v roku 2018 z Realu Madrid a odohral celkovo 134 zápasov, v ktorých strelil 101 gólov.

Ronaldo na svojom Instragrame zverejnil príspevok ku svojmu príchodu do Manchestru United.

Pred začiatkom tohto ročníka sa špekulovalo o jeho návrate do Španielska, no samotný útočník to dementoval.

Po príchode Lionela Messiho do Paríža St. Germain sa hovorilo aj o Ronaldovom angažovaní, to však francúzsky klub odmietol.

Počas svojho prvého pôsobenia na Old Trafford v rokoch 2003 až 2009 odohral Ronaldo za United 292 zápasov, v ktorých nastrieľal 118 gólov.