Citlivá strata pre Bolognu už po prvom zápase. Immobile bude pauzovať niekoľko mesiacov

RÍM. Taliansky futbalista Ciro Immobile bude takmer dva mesiace mimo hry pre zranenie stehna. Tridsaťpäťročný útočník musel opustiť ihrisko po pol hodine hry pri svojom debute za Bolognu v sobotňajšom ligovom stretnutí na pôde AS Rím (1:0).
Immobile vynechá podľa stanoviska svojho zamestnávateľa približne osem týždňov.
Skúsený zakončovateľ posilnil tím Vincenza Italiana pred sezónou, keď sa vrátil na Apeninský polostrov z tureckého Besiktasu Istanbul.
V súčasnosti mu patrí ôsma priečka v historickom rebríčku strelcov v Serie A s 201 gólmi.
VIDEO: Zostrih zápasu Bologna - AS Rím
Na legendárneho talianskeho útočníka Roberta Baggia stráca štyri presné zásahy. Informovala agentúra AFP.