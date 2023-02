Podbrezová získala odchovanca Sparty Praha. O klube predtým nič nepočul

"Christophe k nám prichádza na hosťovanie s opciou, na ktorej sme sa dohodli po týždni rokovaní s Lommelom SK. Je to ofenzívny hráč, ktorý vie hrať aj z krídla, má vynikajúce parametre a je odchovancom Sparty Praha. Verím, že sa mu u nás bude dariť a zvýši našu ofenzívnu silu," povedal generálny manažér Miroslav Poliaček.

PODBREZOVÁ. Český futbalista Christophe Kabongo odišiel z belgického Lommelu SK na hosťovanie do fortunaligového FK Železiarne Podbrezová. Slovenský klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke .

Tím chce chce dať priestor mladým a perspektívnym hráčom, čo zaujalo aj devätnásťročného Čecha.

"Určite si chcem zahrať čo najviac a pomôcť tímu minimálne do hornej šestky. Úprimne som predtým o Podbrezovej nepočul, keďže je to malý rodinný klub, ale bola mi predstavená možnosť tohto projektu a veľmi sa mi to zapáčilo.

Som naozaj nadšený, že sa môžem podieľať na niečom väčšom a samozrejme som vďačný za príležitosť, ktorú mi vedenie klubu dalo. Veľmi sa teším na nových spoluhráčov a takisto sa aj na túto spoluprácu," uviedol Kabongo.