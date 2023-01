Z druhej ligy išiel do reprezentácie. Talent Podbrezovej sa vracia vo veľkom štýle

Spoluhráči v Podbrezovej o ňom vravievajú, že si zvykne dávať načas. Kolujú fámy, že často mešká. Ak je to pravda, teraz to JOZEF ŠPYRKA dotiahol do dokonalosti. Pri návrate do Fortuna ligy mešká už polroka. „Určite všade nemeškám. Ak je určený konkrétny čas, prídem aj skôr. Ale uznávam, stáva sa, že ma chalani musia čakať v aute, pretože sa dlho chystám,“ bráni sa 23-ročný stredopoliar. Talent z tímu prvoligového nováčika vynechal jesennú časť pre zranenie. V druhej lige predtým patril medzi stabilných členov základnej zostavy.

V úvode zimnej prípravy už na ihrisku nestretol Michala Breznaníka (prestup do Baníka Kalinovo), Erika Grendela (Pohronie) a ani Petra Kováčika, ktorému sa obnovila únavová zlomenina nohy. Návrat Špyrku je teda jedna z mála pozitívnych správ pre Železiarov. Umocnil ju hneď v prvom prípravnom zápase proti Zbrojovke Brno (2:1), keď strelil víťazný gól.

Čo sa v rozhovore dozviete: Aký je po zranení jeho aktuálny zdravotný stav?

Pomáha teplé počasie pri zimnej príprave?

Čo hovorí na jesenné výkony mužstva?

Ako sa dostal z druhej ligy do reprezentácie?

Myslia v Podbrezovej na pohárovú Európu?

Ako by ste opísali zo svojho pohľadu zápas proti Brnu, keď ste si po dlhšom čase zahrali so spoluhráčmi a dokonca skórovali? Jednoducho, ja som si ten zápas užil. Po tom polroku, ktorý som zažil a ktorý mi dal po mentálnej stránke veľa, som si ten duel naplno vychutnal. Popíšte situáciu pri vašom góle...

Začalo to faulom súpera na polovici ihriska. Loptu sme rozohrali nakrátko, dvomi-tromi prihrávkami sa dostala na krídlo k Samovi Ďatkovi. Ja som si nabehol do šestnástky, kde ma on našiel krásnou, prudkou prihrávkou. Zakončil som to z prvej ľavačkou. Čiže ste sa nenarobili. Haha, veru, bol to jeden z tých jednoduchších gólov. Ale tak, bol tam potrebný aj ten šprint do šestnástky. VIDEO: Podbrezová - Zbrojovka Brno 2:1 (gól Špyrku v čase 58:30 min)