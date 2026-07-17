Polícia v Turecku zadržala 17 funkcionárov. Traja sú z Besiktasu a jeden z Galatasarayu

Turecká polícia zadržala po celoštátnej razii 17 futbalových funkcionárov.
Obvineniu z nelegálneho stávkovania a ovplyvňovania zápasov čelia aj traja činovníci popredných istanbulských klubov, traja funkcionári Besiktasu a jeden Galatasarayu. Nelegálne aktivity siahajú do obdobia rokov 2020-2026.
Turecký futbal sa zmieta v korupčnom škandále už rok. V októbri 2025 Turecká futbalová federácia (TFF) oznámila, že podozreniu z nelegálneho stávkovania čelí až 152 rozhodcov.
Následne sa vyšetrovania rozšírili aj na kluby, suspendácia postihla viac ako 1000 hráčov a rozhodcov. Medzi nimi bolo aj niekoľko z popredných klubov ako sú Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce a Trabzonspor.
V decembri 2025 vydala polícia zatykač na 29 osôb. Medzi nimi bol aj viceprezident Galatasarayu Erden Timur. Informovala DPA.