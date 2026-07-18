Salah znížil platové požiadavky. Nový klub je blízko k podpisu s egyptskou hviezdou

Turecký futbalový klub Besiktas Istanbul sa podľa televízie beIN Sports už údajne dohodol s egyptským reprezentantom Mohamedom Salahom na základných finančných podmienkach zmluvy.
Klub predložil 34-ročnému krídelníkovi oficiálnu ponuku, o jej detailoch ešte strany rokujú.
Predmetom ďalších rokovaní majú byť najmä Salahove marketingové práva i dĺžka chystaného kontraktu.
Ten by mal znieť na jeden rok s opciou na ďalšiu sezónu. Podľa tureckých médií egyptský futbalista znížil svoje platové požiadavky, aby uľahčil svoj prestup do Süper Lig.
Salah je od začiatku júla voľným hráčom, keď sa skončilo jeho deväťročné pôsobenie v drese anglického Liverpoolu.
S ním získal titul v Premier League, triumf v Lige majstrov i na MS klubov. Pred príchodom na Anfield pôsobil aj v Chelsea, Fiorentine a AS Rím.
Besiktas už počas letného prestupového obdobia získal belgického reprezentanta Leandra Trossarda z Arsenalu a Salah by mal byť ďalšou výraznou posilou v snahe konkurovať mestským rivalom Galatasarayu a Fenerbahce.