VIDEO: Rusnák asistoval, no jeho tím utrpel debakel. Seattle doma nestačil na večného rivala

Hráči Seattlu Sounders.
Hráči Seattlu Sounders. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. júl 2026 o 07:24
ShareTweet0

Slovenský záložník Albert Rusnák zaznamenal štvrtú asistenciu sezóny.

Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal asistenciu pri prehre Seattlu Sounders s Portlandom Timbers 1:5 v zámorskej MLS.

VIDEO: Zostrih zápasu Seattle Sounders FC - Portland Timbers.

V 87. minúte prihral na jediný gól domácich v podaní Hassaniho Dotsona, ktorý znížil na priebežných 1:4. Pre Rusnáka to bola štvrtá asistencia v prebiehajúcej sezóne MLS.

Hlavnou postavou stretnutia bol Kevin Kelsy, ktorý strelil dva góly Portlandu.

Hostia viedli po prvom polčase 1:0, po prestávke pridali v priebehu siedmich minút ďalšie tri presné zásahy a dosiahli svoje najvyššie víťazstvo na štadióne Lumen Field. Portland uspel v prvom zápase pod vedením dočasného trénera Jacka Cassidyho.

Seattle utrpel tretiu prehru za sebou a patrí mu šiesta priečka v tabuľke Západnej konferencie.

MLS

    Hráči Seattlu Sounders.
    Hráči Seattlu Sounders.
    VIDEO: Rusnák asistoval, no jeho tím utrpel debakel. Seattle doma nestačil na večného rivala
    dnes 07:24
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»MLS»VIDEO: Rusnák asistoval, no jeho tím utrpel debakel. Seattle doma nestačil na večného rivala