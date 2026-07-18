VIDEO: Rusnák asistoval, no jeho tím utrpel debakel. Seattle doma nestačil na večného rivala

Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal asistenciu pri prehre Seattlu Sounders s Portlandom Timbers 1:5 v zámorskej MLS.
VIDEO: Zostrih zápasu Seattle Sounders FC - Portland Timbers.
V 87. minúte prihral na jediný gól domácich v podaní Hassaniho Dotsona, ktorý znížil na priebežných 1:4. Pre Rusnáka to bola štvrtá asistencia v prebiehajúcej sezóne MLS.
Hlavnou postavou stretnutia bol Kevin Kelsy, ktorý strelil dva góly Portlandu.
Hostia viedli po prvom polčase 1:0, po prestávke pridali v priebehu siedmich minút ďalšie tri presné zásahy a dosiahli svoje najvyššie víťazstvo na štadióne Lumen Field. Portland uspel v prvom zápase pod vedením dočasného trénera Jacka Cassidyho.
Seattle utrpel tretiu prehru za sebou a patrí mu šiesta priečka v tabuľke Západnej konferencie.