Real Madrid čaká zápas roka. Na priamy postup to nevyzerá, hovorí Ancelotti

Kouč Realu Madrid Carlo Ancelotti na margo stretnutia podotkol, že to bude najdôležitejší zápas „Los Blancos“ v celom kalendárnom roku.

Vicemajster Európy z tohtoročného šampionátu v Nemecku sa v ostatných týždňoch dostal do skvelej formy a momentálne je pre hru Realu prakticky nenahraditeľný.

„Vinícius je v poriadku, Rodrygo tiež, ale budeme to musieť vyhodnotiť. Oni dvaja sú jediné dva otázniky v zostave,“ vyhlásil podľa webu televíznej stanice ESPN Ancelotti a dodal, že Angličan Jude Bellingham je zdravý a určite nastúpi.

Hoci sa do nominácie dostali Brazílčania Vinícius Júnior a Rodrygo vracajúci sa po zraneniach, Ancelotti ešte nevie, či ich postaví.

„Jude sa príliš nezmenil. Vždy hrá dobre. Čo sa zmenilo, že forma mužstva. Vpredu sa nám hrá lepšie, sme pohyblivejší a on to využíva.

Jeho postoj na ihrisku sa však nezmenil, prispieva k ofenzíve aj defenzíve,“ skonštatoval Ancelotti, ktorý zároveň podotkol, že Endrick a Arda Güler počas januárového prestupového obdobia určite nepôjdu na žiadne hosťovanie.

Real Madrid okupuje v 36-člennej tabuľke až 24. miesto, posledné zaručujúce prienik do šestnásťfinále. „Na postup do osmičky to príliš nevyzerá, asi budeme musieť hrať play-off,“ skonštatoval Ancelotti.