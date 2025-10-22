Barcelona s odvolaním neuspela. Tréner musí niesť následky, tvrdí zväz pred El Clásicom

Hansi Flick bol vylúčený v predošlom dueli s Gironou.

BARCELONA. Nemecký futbalový tréner Hansi Flick nebude môcť viesť Barcelonu z lavičky v nedeľňajšom El Clasicu na pôde Realu Madrid.

Klub totiž neuspel s odvolaním voči jeho červenej karte, ktorú videl za protesty v závere zápasu 9. kola La Ligy proti Girone. Informovala agentúra DPA.

Barcelona napokon zvíťazila 2:1 gólom Ronalda Arauja v nadstavenom čase a pred šlágrom najvyššej španielskej súťaže stráca na vedúci Real dva body.

„Tréner Hans-Dieter Flick musí niesť disciplinárne následky za druhú žltú a následnú červenú kartu, ktorú dostal v zápase s Gironou.

Proti Realu Madrid sa nebude môcť pohybovať v priestoroch lavičky Barcelony," uvádza sa vo vyhlásení Španielskej futbalovej federácie.

