Je to skládka, potrebujeme nový štadión, čertí sa majiteľ Neapola: Úrady sú nepriateľmi futbalu

NEAPOL. Majiteľ talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Aurelio De Laurentiis vyzval neapolské úrady na postavenie nového štadióna v meste pod Vezuvom. Terajší domovský stánok označil za skládku, ktorou „Partenopei“ nedokážu konkurovať rivalom zo severu Talianska.
De Laurentiis uviedol, že SSC prichádza o vysoké zárobky, ktoré získava do klubovej pokladnice AC Miláno či Inter Miláno.
„V tejto našej ´skládke´ môžeme zarobiť len tri milióny. Paríž Saint-Germain platí za svoj štadión rovnaký nájom ako my, ale má úplnú exkluzivitu a zarobí 100 miliónov eur ročne. My máme prístup len na tri dni: pred zápasom, počas neho a po ňom.
Je to starý štadión s atletickou dráhou a priekopou, ktorá odďaľuje fanúšikov,“ povedal De Laurentiis. Štadión nesie meno po klubovej legende Diegovi Maradonovi.
Nový stánok budú mať práve v Miláne, kde má San Siro nahradiť moderný komplex. De Laurentiis plánuje financovať výstavbu nového štadióna s kapacitou 70.000 miest v Neapole.
„Miestne úrady sú najväčšími nepriateľmi futbalu. Neuvedomujú si, že existuje 25 miliónov potenciálnych voličov, ktorým záleží na tomto športe.
Potrebujeme väčšiu flexibilitu. Nechajte kluby stavať alebo prestavovať štadióny s integrovanými projektmi bývania. Tieto príjmy môžu udržať dlhodobé investície,“ dodal 76-ročný Talian, v ktorého klube pôsobí aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.