ONLINE: Atlético Madrid - Elche dnes, La Liga LIVE (Dávid Hancko)

MADRID. Futbalisti Atlética Madrid a Elche dnes hrajú zápas 2. kola nového ročníka La Ligy 2025/2026.
Zápas hostí Riyadh Air Metropolitano v Madride.
V drese Atlética by si mal pripísať domáci debut slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý do klubu prišiel v letnom prestupovom období z Feyenoordu Rotterdam.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Atlético Madrid - Elche dnes (La Liga 2025/2026, 2. kolo, Dávid Hancko, sobota, LIVE)
Španielska LaLiga 2025/2026
23.08.2025 o 19:30
2. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Elche
Prenos
Atlético Madrid – Elche CF
Atlético Madrid padlo v prvním kole nového ročníku s Espanyolem 1:2 a poprvé od sezony 2009/10 tak prohrálo úvodní zápas. Atleti si tak budou chtít zpravit chuť a trenér Diego Simeone se může inspirovat svou dosavadní stoprocentní bilancí pěti výher z pěti domácích ligových duelů proti Elche. Atletico se bude moci opět opřít o Juliana Alvareze, který zvládl tři branky z přímých kopů za Atlety ve všech soutěžích. Žádný jiný hráč v pěti nejlepších evropských ligách nedal od začátku minulé sezony takových branek více.
Elche, které se do LaLigy vrátilo, bude muset přepsat historii, pokud chce v tomto utkání uspět a znovu zaujmout. V úvodním kole doma remizovali proti finalistovi Konferenční ligy Realu Betis a znamenala už šestý ligový zápas v řadě bez porážky. Tým z východního pobřeží Španělska tak ukázal potenciál, se kterým se vrací do LaLigy. Přesto má Elche stále co napravovat, posledních 6 zápasů na Estadio Wanda Metropolitano se jim nepodařilo zvítězit.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 19:30.