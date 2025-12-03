VIDEO: Real sa po zlých výsledkoch vzchopil. V Bilbau úradoval dvojgólový Mbappé

La Liga - 19. kolo
Athletic Bilbao - Real Madrid 0:3 (0:2)
Góly: 7. a 59. Mbappé, 42. Camavinga
Futbalisti Realu Madrid zvíťazili na pôde Athleticu Bilbao 3:0 v stredajšej predohrávke 19. kola španielskej La Ligy.
Najlepší strelec súťaže Kylian Mbappé skóroval dvakrát a na konte má už 16 ligových gólov v aktuálnom ročníku.
Medzitým si pripísal asistenciu pri presnom zásahu Eduarda Camavingu.
Zverenci Xabiho Alonsa tak ukončili sériu troch ligových remíz a v La Lige ťahajú šnúru ôsmich zápasov bez prehry.
VIDEO: Zostrih zápasu Bilbao - Real Madrid