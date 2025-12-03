VIDEO: Real sa po zlých výsledkoch vzchopil. V Bilbau úradoval dvojgólový Mbappé

Kylian Mbappé sa teší z gólu
Kylian Mbappé sa teší z gólu (Autor: TASR/AP)
TASR|3. dec 2025 o 21:45
Real zvíťazil po sérii troch remíz.

La Liga - 19. kolo

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:3 (0:2)

Góly: 7. a 59. Mbappé, 42. Camavinga

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili na pôde Athleticu Bilbao 3:0 v stredajšej predohrávke 19. kola španielskej La Ligy.

Najlepší strelec súťaže Kylian Mbappé skóroval dvakrát a na konte má už 16 ligových gólov v aktuálnom ročníku.

Medzitým si pripísal asistenciu pri presnom zásahu Eduarda Camavingu.

Zverenci Xabiho Alonsa tak ukončili sériu troch ligových remíz a v La Lige ťahajú šnúru ôsmich zápasov bez prehry.

VIDEO: Zostrih zápasu Bilbao - Real Madrid

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 21:45
