Rasistický spev Argentínančov má dohru. Francúzi podajú oficiálnu sťažnosť

"Hrajú za Francúzsko, ale pochádzajú z Angoly. Budú dobre behať. Radi súložia trans ľudí. Ich matka je z Nigérie a otec z Kambodže, no v pase majú Francúz,“ znelo v popevku argentínskych hráčov.

Argentínčania sa previnili počas osláv obhajoby amerického titulu cestou autobusom zo štadióna v Miami do hotela.

Zástupcovia "The Blues" sa už videom takisto zaoberajú a podľa britských médií sú pripravení argentínskeho stredopoliara interne potrestať.

Bývalého hráča portugalskej Benficy, ktorý na Stamford Bridge prišiel v januári 2023 za 121 miliónov eur, prestali sledovať viacerí kluboví spoluhráči. Jeden z nich Wesley Fofana na instragrame napísal: "Futbal v roku 2024 - rasizmus bez zábran."

Fernandez sa za svoje konanie ospravedlnil: "Chcem sa úprimne ospravedlniť za video zverejnené na mojom instagramovom kanáli počas osláv národného tímu. Tá pieseň obsahuje urážlivé výrazy a pre tieto slová neexistuje absolútne žiadne ospravedlnenie.

Stojím proti diskriminácii vo všetkých jej formách a ospravedlňujem sa za to, že som sa dostal do eufórie z našich osláv Copa America. To video a použité slová neodrážajú moju vieru ani charakter."