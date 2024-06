VIDEO: Geniálne prihrávky Messiho slávili úspech, Kanada odolávala len polčas

Copa America 2024

Nie je to dobré pre zážitok z futbalu. Štadión bol krásny, na umelom trávniku to musí byť veľkolepé, no dnešný terén určite nebol vhodný pre tento typ hráčov."

Niekedy vás k tomu nepustí protivník. V tomto prípade to bolo nielen o súperovi, ale aj o trávniku. Museli sme hrať inak, najdôležitejšie je, že sme to zvládli," povedal Scaloni podľa AFP.

Kanada si dokázala vypracovať šance, celkovo však diktoval tempo hry favorit. Tréner Jesse Marsch vyzdvihol ochotu svojich zverencov rozdať si to s Argentínou ako rovný s rovným.

"Hrali sme nebojácne. Zistili sme, že sa môžeme rovnať aj takýmto tímom," konštatoval kouč kanadskej reprezentácie.

Marschovi sa nepáčilo, že pred nástupom na druhý polčas musel jeho tím čakať vyše štyri minúty na súpera.

Podľa neho Argentínčania využili tento čas na videoanalýzu: "Viem, že si pozerali video a analyzovali, ako budú proti nám hrať. Bol by som rád, keby sa na to rozhodcovia pozreli. Ak by sme meškali päť minút my, dali by nám pokutu. Uvidíme, či ju dostanú Argentínčania."

"La Albiceleste" sa v A-skupine stretnú ešte s Čile a Peru. Do štvrťfinále postúpia dva najlepšia tímy zo štyroch štvorčlenných skupín.