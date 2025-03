Mali silné reči, ostali ticho. Brazílčania po potupnej prehre cítia hanbu

Marquinhos vyzval spoluhráčov, aby sa čo najskôr spamätali a zlepšili svoju výkonnosť.

„To, čo sme dnes predviedli, sa už nemôže zopakovať,“ povedal pre brazílsku televíziu TV Globo.

„Je ťažké o tom hovoriť hneď po zápase... Je to hanba. Do zápasu sme vstúpili veľmi zle, ďaleko pod naše možnosti. Argentína je momentálne vo veľkej forme a vedela, ako to využiť. Hrali rozumne... Ospravedlňujem sa našim fanúšikom."

VIDEO: Zostrih zápasu Argentína - Brazília