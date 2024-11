ONLINE: Albánsko - Česko dnes, Liga národov LIVE (B-divízia, skupina 1)

(1. místo)4 Z, 2–1–1, 7:7, 7 bodůPro svěřence Ivana Haška je dnešní zápas důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Pokud by totiž dnes na Air Albania Stadium vyhráli a Ukrajina současně uspěla na půdě Gruzie, měli by jistotu konečného prvního místa v tabulce. To by krom návratu do elitní výkonnostní kategorie znamenalo i velmi výhodnou pozici v kvalifikaci na Mistrovství světa 2026.Úspěch v Tiraně by byl potvrzením vzestupné trajektorie výkonů českého týmu, který po debaklu 1:4 v Tbilisi zatím nezaváhal a připsal si na konto dvě vítězství a remízu. O body se dělil právě ve svém dosud posledním představení, když bitva proti Ukrajině v polské Wroclawi přinesla jen po jednom gólu na obou stranách.14. 10.: Ukrajina – Česko 1:111. 10.: Česko – Albánie 2:010. 9.: Česko – Ukrajina 3:2Pavel ŠULC – 4 Z, 2 brankyTomáš CHORÝ – 3 Z, 2 brankyT. Souček, L. Červ, L. Kalvach – 1 branka