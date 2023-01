Kaprálik sa teší na domáce ME do 21 rokov: Hrať v Žiline je pre mňa výhoda

"Tešíme sa, že sa na Slovensku bude organizovať takýto veľký turnaj a že máme naň istú miestenku. Je to pre nás veľká motivácia do ďalšej roboty. Pre nás bude hlavný cieľ, aby sme sa prezentovali na ihrisku čo najlepšími výkonmi," dodal Adrián Kaprálik.

Mladí slovenskí futbalisti sa v minulosti ME hráčov do 21 rokov predstavili iba dvakrát. V roku 2000 tiež v domácom prostredí obsadili pod vedením trénera Dušana Radolského 4. priečku a kvalifikovali sa na OH do Sydney.

V roku 2017 si zverenci kouča Pavla Hapala zahrali na šampionáte v Poľsku a klasifikovali ich tam na 5. pozícii.