Hviezda Paríža by mala absentovať až päť týždňov. Narodeniny mu znepríjemnil hrdina Bayernu

V strede snímky zranenný Achraf Hakimi.
V strede snímky zranenný Achraf Hakimi. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. nov 2025 o 16:29
Noha marockého krajného obrancu sa dostala do nepríjemnej polohy.

PARÍŽ. Marocký futbalista Achraf Hakimi by mal chýbať Parížu St. Germain možno až päť týždňov. Dvadsaťsedemročný obranca utrpel v utorňajšieho zápase Ligy majstrov s Bayernom Mníchov (1:2) vážne zranenie členka.

Podľa denníka L’Equipe bude pauzovať do polovice decembra. Vedenie PSG zatiaľ o diagnóze a dĺžke absencie svojej defenzívnej opory oficiálne neinformovalo.

Hakimi sa zranil v závere prvého polčasu šlágra 4. kola ligovej fázy LM, v deň, keď oslavoval svoje 27. narodeniny. K zemi ho poslal nešetrným sklzom kolumbijský útočník a autor oboch gólov Bayernu útočník Luis Diaz.

Noha marockého krajného obrancu sa dostala do nepríjemnej polohy a odniesol si to členok. Zranenie mu znemožnilo pokračovať v stretnutí, pričom dohral aj Diaz, ktorý videl najskôr žltú kartu a následne ju VAR zmenil na červenú.

VIDEO: Faul Luisa Diaza

Podľa Citi Sports by sa Hakimi mohol vrátiť do zostavy PSG tesne pred štartom Afrického pohára národov. Ten sa začne 21. decembra a vyvrcholí 18. januára, pričom Maroko bude patriť k hlavným favoritom na zisk trofeje.

Hakimi má za sebou vydarenú sezónu 2024/2025, keď s Parížanmi vyhral Ligu majstrov, získal titul v domácej Ligue 1 a triumfoval aj vo Francúzskom pohári.

