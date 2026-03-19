VIDEO: Jeho gól bol impozantný, žasol tréner. Lewandowski prekonal Messiho rekord

Útočník Robert Lewandowski sa vďaka dvom gólom, ktorými sa podieľal na vysokom víťazstve Barcelony 7:2 nad Newcastlom, stal novým rekordérom futbalovej Ligy majstrov.
Poľský reprezentant sa strelecky presadil proti 41. tímu v súťaži, čím prekonal doterajšie maximum Argentínčana Lionela Messiho.
Tretí v poradí Portugalčan Cristiano Ronaldo dal v Lige majstrov gól 38 rôznym súperom. Messi ani Ronaldo po odchode z Európy už v posledných sezónach v súťaži nenastupujú.
Tridsaťsedemročný Lewandowski zvýšil v stredajšej osemfinálovej odvete v 56. min na 5:2 a vzápätí pridal ďalší zásah.
Vo vyraďovacej časti Ligy majstrov dal už 35 gólov, čím predstihol Francúza Karima Benzemu. Pred poľským kanonierom sú len Messi (49) a Ronaldo (67). Rovnaké je aj poradie najlepších strelcov v histórii súťaže - Ronaldo dal v Lige majstrov 140 gólov, Messi 129 a Lewandowski 109.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Newcastle
"Som rád, že sa v Lige majstrov zase trafil, pretože jeho aj Ferrana (Torresa) ľudia hodnotia podľa gólov," povedal tréner Barcelony Hansi Flick.
"Je to úžasný strelec. Jeho prvý gól proti takej dobrej obrane, akú má Newcastle, bol impozantný," uviedol nemecký kouč k presnej hlavičke Lewandowského po rohovom kope.
V tomto ročníku súťaže si poľský útočník pripísal štyri góly, v januári skóroval aj proti pražskej Slavii v ligovej fáze pri víťazstve 4:2 v Edene.
„Straky“ na domácej pôde uhrali remízu 1:1 a v prvom polčase odvety ešte slušne vzdorovali, keď na góly Raphinhu a Marca Bernala odpovedal v oboch prípadoch Anthony Elanga. V nadstavenom čase prvého polčasu však premenil jedenástku Lamine Yamal a po zmene strán sa o zábavu starali už len domáci.
„Bol to komplikovaný zápas proti tímu, o ktorom sme vedeli, že bude silný po fyzickej stránke. Sú veľmi silní, viem to aj na základe môjho predošlého pôsobenia v Premier League. Najmä na štadióne St James' Park, takže bolo fajn, že sme tam dokázali aspoň remizovať.
Minulý týždeň som zdôraznil, že odohrať proti nám 90 minút pred našimi fanúšikmi pre nich bude náročné. Myslím si, že v druhom polčase sme boli oveľa lepší,“ povedal podľa webu LM Raphinha, ktorý okrem dvoch gólov pridal aj dve asistencie a ešte prenechal pokutový kop Yamalovi.
„Pozrite, brankári sú v dnešnej dobe naozaj dobre pripravení. Nezáleží na tom, kto penaltu kopne. Ale v priebehu zápasu vám niečo napadne, je to aj o sebavedomí v daný večer a Lamine mi povedal, že je odhodlaný pokutový kop zahrať. Keď vidíte jeho sebavedomie, tak mu veríte. A dopadlo to dobre,“ dodal 29-ročný Brazílčan.
„Blaugranas“ ťahajú 7-zápasovú šnúru bez prehry naprieč všetkými súťažami, pričom v šiestich z týchto duelov zvíťazili. Päťnásobný víťaz LM sníva o tom, že po jedenástich rokoch znovu získa „ušatú trofej“. Ukázal ofenzívnu silu, ktorá by mohla cieľ premeniť na realitu.
„Prvý polčas bol veľmi náročný. Vedeli sme, že budú vysoko napádať, ale boli veľmi dobrí v osobných súbojoch. Po našom prvom góle sa hra neustále menila. Bol som veľmi spokojný, keď sme strelili tretí gól.
Riešením bolo hrať progresívne, ale často sme strácali loptu a keďže Newcastle je veľmi rýchly, nebolo ľahké brániť. V polčase som hráčov žiadal o väčšiu presnosť, aby zatlačili Newcastle hlbšie, a fungovalo to dobre.
Chceme sa zlepšiť a zlepšíme sa, ale posledná línia našej obrany odvádza naozaj skvelú prácu. Pressing na loptu bol veľmi dobrý a Newcastlu sme nedovolili ľahko rozohrávať,“ zhodnotil tréner Barcelony Hansi Flick.
Barcelona sa vo štvrťfinále stretne s Atléticom Madrid.